Антонио Конте: «График безумный, впервые такое вижу. «Тоттенхэм» будто наказывают»

Главный тренер недоволен плотным графиком матчей.

«Честно говоря, расписание у «Тоттенхэма» просто безумное. Мы провели три матча за шесть дней: против «Ноттингема», «Вест Хэма» и «Фулхэма». Сейчас у нас четырехдневный перерыв, но затем снова последуют три матча за шесть дней: против «Марселя», «Манчестер Сити» на выезде и «Спортинга» на выезде.

Мне кажется, впервые в карьере я сталкиваюсь с подобным графиком. Я изучил календари других команд и увидел, что в этой ситуации «Тоттенхэм» как будто наказывают.

Нам не повезло в этой ситуации. Надеюсь, что в будущем мы будем больше внимания уделять диалогу с , я поговорил об этом с руководством. В подобных условиях от того, больше у вас на один день отдыха или меньше, все может радикально поменяться, вы можете потерять очки.

Если ты хочешь быть победителем, нужно заботиться о деталях. Нюансы расписания очень важны для любой команды, особенно для желающей побороться за что-нибудь важное. Думаю, в будущем этот аспект можно значительно улучшить», – сказал Конте.