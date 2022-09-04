Абаскаль о травмах: «У Литвинова нога с футбольный мяч в районе голеностопа, неделю точно пропустит. У Мартинса мышечное повреждение»

Главный тренер «Спартака» рассказал о травмированных футболистах.

– Что с Мартинсом и Литвиновым?

– У Мартинса мышечное повреждение, у Литвинова в районе голеностопа все опухло, в этой части нога с футбольный мяч. Неделю точно пропустит, а там посмотрим.

– Вы вынужденно выпустили Бальде? Это не рано?

– В футболе все идет от эпизодов: травм, карточек, голов. К сожалению, сегодня за две минуты произошли и гол, и травма.

Замены были вынужденные, они происходили из-за того, что происходило на поле. На эту позицию должен был выйти Зиньковский, но он тоже травмирован.

не играл четыре месяца, мы планировали дать ему меньше времени, но получилось так, что дали больше, – передает слова тренера корреспондент .ru Глеб Чернявский.

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