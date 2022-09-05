Литвинов пропустит около 3 недель. У хавбека «Спартака» повреждение связок голеностопа

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Кристофер Мартинс Перейра Руслан Литвинов Дмитрий Зеленов Футбол

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

21-летний хавбек получил травму в матче 8-го тура Мир РПЛ против «Зенита» и покидал поле на электрокаре.

«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с «Зенитом», прошел обследование. У россиянина повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель.

Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», – сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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