Пеп Гвардиола: «У Холанда и Альвареса особенное голевое чутье – этому трудно научить. Эрлинг заражает команду своей ментальностью»

остался доволен победу со счетом 6:0.

«Сити» в рамках 5-го тура дома разгромил . Хет-трик в матче сделал , у – дубль, еще один мяч забил Жоау Канселу.

«Действительно хорошая игра сегодня, у нас очень талантливые форварды.

Я знаю, что Холанд рад забивать голы, но он хочет побеждать. Если он побьет рекорды, а мы не выиграем, он не будет доволен. Эрлинг силен на всех участках поля, но особенно возле ворот. Его завершение атак и трудолюбие так прекрасны!

Альварес приехал с другого континента, мы каждый день наблюдаем за ним, за его отношением к работе. Когда ты хороший парень, это всегда окупается. В раздевалке нет никого, кто бы не радовался его двум голам.

У Холанда и Альвареса особенное голевое чутье. Этому трудно научить, трудно купить это. Хулиан забил два замечательных гола. А Эрлинг своей ментальностью заражает команду», – сказал главный тренер «Ман Сити» в эфире BT Sport.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.