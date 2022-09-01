Пеп Гвардиола: «У Холанда и Альвареса особенное голевое чутье – этому трудно научить. Эрлинг заражает команду своей ментальностью»

Пеп Гвардиола остался доволен победу «Манчестер Сити» со счетом 6:0.
«Сити» в рамках 5-го тура АПЛ дома разгромил «Ноттингем Форест». Хет-трик в матче сделал Эрлинг Холанд, у Хулиана Альвареса – дубль, еще один мяч забил Жоау Канселу.
«Действительно хорошая игра сегодня, у нас очень талантливые форварды.
Я знаю, что Холанд рад забивать голы, но он хочет побеждать. Если он побьет рекорды, а мы не выиграем, он не будет доволен. Эрлинг силен на всех участках поля, но особенно возле ворот. Его завершение атак и трудолюбие так прекрасны!
Альварес приехал с другого континента, мы каждый день наблюдаем за ним, за его отношением к работе. Когда ты хороший парень, это всегда окупается. В раздевалке нет никого, кто бы не радовался его двум голам.
У Холанда и Альвареса особенное голевое чутье. Этому трудно научить, трудно купить это. Хулиан забил два замечательных гола. А Эрлинг своей ментальностью заражает команду», – сказал главный тренер «Ман Сити» в эфире BT Sport.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.