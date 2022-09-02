Гвардиола о реакции на игру Холанда: «Месяц назад он был катастрофой, а теперь готов разорвать АПЛ»

Пеп Гвардиола с сарказмом отреагировал на восхищение, с которым оценивают игру Эрлинга Холанда.

– Холанд станет одним из лучших игроков Премьер-лиги? Как вы относитесь к тому, что его сравнивают с Месси?

– Я восхищаюсь людьми, которые способны предвидеть будущее. Я не умею этого делать. Месяц назад [после матча за Суперкубок Англии] он был настоящей катастрофой, а теперь готов разорвать АПЛ. Я не предсказатель. Не знаю, что случится завтра. Представьте, что может случиться через два года.

Мы в восторге от того, как он адаптируется. Не только Эрлинг, но и тренерский штаб, и персонал клуба важны в этом процессе. Они помогают новичкам адаптироваться. Его партнеры тоже очень хороши. Все это – самое важное.

– Будете ли вы распределять нагрузку, которую получает Холанд?

– Ему 22 года. Он хорошо восстанавливается. Когда ему будет 32 года, это станет проблемой. В 22 года это не проблема, – сказал Гвардиола.

У 22-летнего нападающего 9 голов и 1 результативная передача в 5 стартовых матчах АПЛ. В двух последних турах чемпионата он забил по три мяча.

Полную статистику Холанда можно изучить здесь.