Карпин о 2:0 с «Динамо»: «Абсолютно никакого удовольствия во 2-м тайме. У «Ростова» все сломалось»

подвел итоги матча «Ростова» с (2:0) в ФОНБЕТ Кубке России.

– Понравилась ли вам игра?

– Понравилась. Во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны. С чем это связано – будем разбираться: из-за нас только или из-за того, что по-другому «Динамо» себя вело. Но первый тайм – да. Со второго тайма все сломалось.

– Все привыкли видеть на воротах Песьякова, сегодня был Медведев. Насколько это было рискованно?

– Не знаю, насколько это рискованно. Делали, пытались делать. Естественно, определенные риски есть всегда, и с Песьяковым, и с любым вратарем – разыгрывать так. Но мы к этому готовы, готовимся, и футболисты знают, что это, так скажем, моя просьба, требование – как угодно называйте. Все может быть, это футбол.

– По уровню игры ногами они одинаковые?

– Ну, сегодня не было такого прессинга сумасшедшего. Во всяком случае, я его не увидел от «Динамо». Так что трудно пока судить, – сказал главный тренер .