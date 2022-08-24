«Локомотив» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном

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Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может перебраться в «Локомотив».

Московский клуб видит в норвежце возможную замену полузащитнику Алексису Бека-Бека, который ушел в «Ниццу».

Прошлый сезон Норманн провел в «Норвиче» на правах аренды. В середине августа он должен был перейти в «Лечче», но трансфер в итоге сорвался.

Слухи о переходе полузащитника в «Локо» коротко прокомментировал Валерий Карпин.

«Впервые слышу об этой новости. Мнения пока никакого нет. Общался ли с Норманном? Все вопросы к клубу», – сказал главный тренер «Ростова».

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