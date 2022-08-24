«Локомотив» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может перебраться в «Локомотив».
Московский клуб видит в норвежце возможную замену полузащитнику Алексису Бека-Бека, который ушел в «Ниццу».
Прошлый сезон Норманн провел в «Норвиче» на правах аренды. В середине августа он должен был перейти в «Лечче», но трансфер в итоге сорвался.
Слухи о переходе полузащитника в «Локо» коротко прокомментировал Валерий Карпин.
«Впервые слышу об этой новости. Мнения пока никакого нет. Общался ли с Норманном? Все вопросы к клубу», – сказал главный тренер «Ростова».