«Локомотив» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном

Хавбек может перебраться в .

Московский клуб видит в норвежце возможную замену полузащитнику , который ушел в «Ниццу».

Прошлый сезон Норманн провел в на правах аренды. В середине августа он должен был перейти в , но трансфер в итоге сорвался.

Слухи о переходе полузащитника в «Локо» коротко прокомментировал .

«Впервые слышу об этой новости. Мнения пока никакого нет. Общался ли с Норманном? Все вопросы к клубу», – сказал главный тренер «Ростова».