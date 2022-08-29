ЦСКА, «Динамо» и «Ахмат» обратились в ЭСК. Армейцы просят изучить эпизод с ударом Глебова по ноге Чалову в штрафной «Ростова»

недоволен судейством Виталия Мешкова во время матча Мир с «Ростовом» (0:0).

Как передает Sport24, московский клуб направил в экспертно-судейскую комиссию запрос о рассмотрении эпизода с участием форварда армейцев Федора Чалова. На 36-й минуте он получил удар по ноге от хавбека Данила Глебова в штрафной .

Бригада абритров изучила момент и не стала подзывать Мешкова к монитору для просмотра видеоповтора. Пенальти назначен не был.

Также в ЭСК обратились (насчет удаления вратаря Михаила Опарина на 30-й минуте матча с «Крыльями Советов») и (по поводу необходимости назначить пенальти в ворота «Пари НН» на 44-й минуте и эпизода с удалением защитника Роберто Фернандеса за вторую желтую карточку на 66-й минуте). Их встречи обслуживали Антон Фролов и Ян Бобровский соответственно.