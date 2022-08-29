ЦСКА, «Динамо» и «Ахмат» обратились в ЭСК. Армейцы просят изучить эпизод с ударом Глебова по ноге Чалову в штрафной «Ростова»

Теги ЦСКА Крылья Советов Ростов Ян Бобровский премьер-лига Россия дисквалификации судьи Динамо Москва Ахмат Виталий Мешков Михаил Опарин Пари НН Федор Чалов Данил Глебов Роберто Фернандес ЭСК РФС Антон Фролов судья Футбол

ЦСКА недоволен судейством Виталия Мешкова во время матча Мир РПЛ с «Ростовом» (0:0).

Как передает Sport24, московский клуб направил в экспертно-судейскую комиссию запрос о рассмотрении эпизода с участием форварда армейцев Федора Чалова. На 36-й минуте он получил удар по ноге от хавбека Данила Глебова в штрафной «Ростова».

Бригада абритров изучила момент и не стала подзывать Мешкова к монитору для просмотра видеоповтора. Пенальти назначен не был.

Также в ЭСК обратились «Ахмат» (насчет удаления вратаря Михаила Опарина на 30-й минуте матча с «Крыльями Советов») и «Динамо» (по поводу необходимости назначить пенальти в ворота «Пари НН» на 44-й минуте и эпизода с удалением защитника Роберто Фернандеса за вторую желтую карточку на 66-й минуте). Их встречи обслуживали Антон Фролов и Ян Бобровский соответственно.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные