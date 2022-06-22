Президент «ПСЖ»: «Суперлига мертва. Странно, «Реал» заслуженно выиграл ЛЧ, но не хочет в ней играть»

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Президент «ПСЖ» считает, что Суперлига Европы мертва. 

– Суперлига Европы все еще жива, если верить трем основателям – «Реалу», «Юве» и «Барселоне». Вы согласны?

– На мой взгляд, она уже мертва. Но вот что странно: «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов и заслуженно, но, с одной стороны, они хотят ее выиграть, а, с другой, не хотят в ней играть.

Если вы недовольны, вам не нужно в ней играть. Это лучшее соревнование в мире, и я даже не знаю, почему испанские болельщики тоже против этого соревнования. Но для меня Суперлига мертва, – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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