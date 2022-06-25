Чеферин об Аль-Хелайфи: «У меня хорошие отношения не с президентом «ПСЖ», а с главой Ассоциации европейских клубов. Он защищает европейскую модель футбола»

Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Александер Чеферин рассказал об отношениях с президентом «ПСЖ».

Нассер Аль-Хелайфи также является главой Ассоциации европейских клубов (ECA).

«У меня хорошие отношения не с президентом «ПСЖ», а с президентом Ассоциации европейских клубов.

Он понимает и защищает европейскую модель [футбола], в отличие от других клубов», – сказал президент УЕФА.

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