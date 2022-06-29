«Рома» отказалась от матча с «Барселоной» за Кубок Гампера из-за давления со стороны президента «ПСЖ» (Corriere dello Sport)

отказалась играть в Кубке Гампера из-за давления со стороны президента «ПСЖ».

Римский клуб объявил, что не сыграет с «Барселоной». Сообщалось, что «Барса» может потребовать компенсации ущерба.

Согласно официальному заявлению «Ромы», отказ был обусловлен изменением календаря предсезонных матчей.

Однако, по информации Corriere dello Sport, на клуб оказывал давление президент и глава (ECA) .

У Аль-Хелайфи и владельца «Ромы» хорошие отношения. Американский бизнесмен также является членом совета директоров и исполнительного комитета ECA. Именно глава ассоциации убедил Фридкина отказаться от участия в Кубке Гампера.

Аль-Хелайфи выступил против участия «Ромы» в матче против «Барселоны», поскольку каталонцы – одни из основателей Суперлиги и по-прежнему хотят возродить турнир. Против Суперлиги выступали УЕФА и ECA.