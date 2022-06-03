Перенос финала ЛЧ на «Стад де Франс» – решение Чеферина и Аль-Хелайфи, хотя мэр была против. Глава «ПСЖ» был уверен, что клуб сыграет в Париже

Финал Лиги чемпионов прошел в Париже по решению президента «ПСЖ» и главы .

Как утверждает ABC, мэр Парижа Анн Идальго предупреждала и Александера Чеферина о том, что проводить финал Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» опасно. Однако президент «ПСЖ» и глава УЕФА не прислушались к ней.

Идальго говорила, что в коммуне Сент-Дени сконцентрировано большое количество мигрантов и неблагонадежных граждан, там высокий уровень преступности. Из-за этого, по мнению мэра Парижа, проводить финал Лиги чемпионов на самом крупном стадионе Франции не следовало, так как гарантировать безопасность прибывших на матч болельщиков никто не мог.

Однако Аль-Хелайфи и Чеферин поставили свои интересы выше – решение о переносе финала в Париж из Санкт-Петербурга было принято после победы над в первом матче 1/8 финала турнира. Президент парижан был уверен, что его команда пройдет дальше и сыграет в финале Лиги чемпионов в своем городе.

Напомним, матч и «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов был задержан на 36 минут из-за плохой организации. У стадиона были беспорядки, полиция использовала против болельщиков слезоточивый газ.

Сегодня «Реал» выступил с официальным заявлением, в котором потребовал УЕФА объяснить, почему для финала Лиги чемпионов был выбран именно стадион «Стад де Франс».