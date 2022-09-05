Быстров о Мостовом против «Спартака»: «Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и забил»

с юмором оценил гол Андрея Мостового.

«Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и наконец-то забил, поэтому мы ему отдали лучшего игрока», – посмеиваясь сказал бывший полузащитник и в эфире программы «После футбола с на .

«Вы бы знали, что происходило в первом тайме, как Быстров топил за Мостового и в то же время ругал его…» – вставил свою реплику комментатор .

«Я сказал же, что он забьет. Когда он пять раз ударил мимо, я сказал, что он свой забьет во втором тайме, и мы его признаем лучшим.

Видите, какой парадокс, Мостовой играет хорошо-отлично, лучше, чем , но заменяют Мостового», – добавил Быстров.

Мостовой стал автором победного гола в матче «Спартак» – «Зенит» (1:2), состоявшемся в рамках 8-го тура Мир .