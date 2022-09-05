Быстров о Чернове и голе «Зенита»: «Если ты игрок Премьер-лиги, то не можешь в небо смотреть, искать мяч…»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Деян Ловрен Никита Чернов Александр Максименко Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров выделил игроков, из-за которых «Спартак» пропустил от «Зенита».

Бывший хавбек московского клуба прокомментировал гол защитника петербургской команды Деяна Ловрена в матче 8-го тура Мир РПЛ.

«Вы знали, да, что Максименко ноги раздвинет (Быстров обращается к Далеру Кузяеву – прим. Sports.ru)?

Чернов – если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд… Он потерял мяч. Если ты игрок Премьер-лиги, то не можешь такие ошибки делать.

Максименко – тоже», – сказал Быстров в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

У «Спартака» мало что получалось с «Зенитом», но это не такая безнадега, как в Суперкубке

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