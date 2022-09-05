Быстров о Чернове и голе «Зенита»: «Если ты игрок Премьер-лиги, то не можешь в небо смотреть, искать мяч…»

выделил игроков, из-за которых «Спартак» пропустил от «Зенита».

Бывший хавбек московского клуба прокомментировал гол защитника петербургской команды в матче 8-го тура Мир .

«Вы знали, да, что Максименко ноги раздвинет (Быстров обращается к Далеру Кузяеву – прим. Sports.ru)?

Чернов – если ты в небо смотришь и ищешь мяч пару секунд… Он потерял мяч. Если ты игрок Премьер-лиги, то не можешь такие ошибки делать.

Максименко – тоже», – сказал Быстров в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на .

У «Спартака» мало что получалось с «Зенитом», но это не такая безнадега, как в Суперкубке