УЕФА о принятии клубов Крыма в ФНЛ: «Они не могут участвовать в турнирах РФС»

В УЕФА прокомментировали новость о возможном принятии клубов Крыма в российские турниры.

Ранее исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что крымские клубы примут в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.

«Футбольные клубы Республики Крым и Севастополя будут приняты в Футбольную национальную лигу при условии прохождения ими всех необходимых условий лицензирования? Как указывалось ранее, мы напоминаем, что решение об участии крымских клубов в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом ( ) принято Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года.

Команды не могут участвовать в турнирах», – сообщили в пресс-службе УЕФА.