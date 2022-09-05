Скоулз похвалил тен Хага за гибкость: «Он отказался от игрового стиля, который хотел бы видеть, – так зачем что-то менять?»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Пол Скоулз похвалил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за гибкость.

В 6-м туре АПЛ «МЮ» одержал на своем поле победу над «Арсеналом» (3:1).

«Имеющиеся у тен Хага игроки, возможно, сейчас не подходят под стиль, который он хочет видеть, однако ему удается побеждать с этим составом. Тогда зачем сейчас что-то менять и возвращаться к тому, что не работало на старте сезона?

Он сумел подобрать контратакующий стиль игры для этого состава – зачем что-то менять?

Другие тренеры упрямы: Артета будет упрям, Клопп и Гвардиола тоже. Но тен Хагу нужно отдать должное – он отказался от того, что хотел бы воплотить на самом деле», – сказал бывший хавбек «Юнайтед».

«МЮ» уже играет в футбол Тен Хага, но короткими отрезками. Помогают точные замены – этого хватило для победы над «Арсеналом»

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