Скоулз похвалил тен Хага за гибкость: «Он отказался от игрового стиля, который хотел бы видеть, – так зачем что-то менять?»

похвалил главного тренера Эрика тен Хага за гибкость.

В 6-м туре «МЮ» одержал на своем поле победу над (3:1).

«Имеющиеся у тен Хага игроки, возможно, сейчас не подходят под стиль, который он хочет видеть, однако ему удается побеждать с этим составом. Тогда зачем сейчас что-то менять и возвращаться к тому, что не работало на старте сезона?

Он сумел подобрать контратакующий стиль игры для этого состава – зачем что-то менять?

Другие тренеры упрямы: Артета будет упрям, Клопп и Гвардиола тоже. Но тен Хагу нужно отдать должное – он отказался от того, что хотел бы воплотить на самом деле», – сказал бывший хавбек «Юнайтед».

«МЮ» уже играет в футбол Тен Хага, но короткими отрезками. Помогают точные замены – этого хватило для победы над «Арсеналом»