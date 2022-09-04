Тен Хаг про 3:1 с «Арсеналом»: «МЮ» не реализовал план. Но мы хорошо защищались всем составом. Не было ощущения, что нас сломают»

Эрик тен Хаг поделился мыслями после победы «Манчестер Юнайтед» над (3:1).

«Не волновался из-за атак «Арсенала». Я знаю, что наша защита способна с этим справиться, хоть у нас и креативный соперник. «МЮ» мог действовать лучше, но мы не так долго вместе, как «Арсенал». Когда мы это поймем, то сможем лучше контролировать игру.

У нас был хороший план, но мы не смогли реализовать его на поле, не смогли контролировать игру, когда должны были. У нас возникли проблемы, и мы отбились, это приятно видеть. Мне нравится такой характер.

«Арсенал» играл хорошо, но мы отлично защищались – у меня никогда не было ощущения, что они нас сломают. Соперник много двигался и креативил, но мы защищались как команда, всеми одиннадцатью игроками.

Мы можем прибавить в прессинге и организации. Нам по силам больше контролировать игру. Мы можем лучше владеть мячом. Но мы не так давно вместе, поэтому будем работать над этим», – сказал главный тренер .