Главный тренер прокомментировал победу над (3:1).

«Мы счастливы, довольны победой и игрой против действительно хорошей команды. Соперник сыграл хорошо. «Арсенал» сможет справиться с неудачами, как это сделали мы. Это действительно здорово и показывает характер – мы прибавили в этом компоненте.

У нас есть подходящие игроки, и теперь речь идет о взаимодействии. О том, чтобы справляться с неудачами, но при этом совершенствоваться. Мы должны сохранять спокойствие, оставаться собранными и играть в свой футбол.

Можно увидеть, что «Арсенал» собраннее, организованнее – но наш командный дух принес нам победу», – сказал Эрик тен Хаг после матча 6-го тура .