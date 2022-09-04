«МЮ» выиграл 4 матча подряд после двух поражений на старте сезона. Это третий случай в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию в чемпионате Англии.

Команда тренера Эрика тен Хага переиграла «Арсенал» (3:1) в матче шестого тура АПЛ.

Таким образом, манкунианцы одержали четвертую победу подряд после двух поражений от «Брайтона» и «Брентфорда» на старте сезона.

После этого «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (2:1), «Саутгемптон» (1:0), «Лестер» (1:0) и «Арсенал» (3:1).

Только два клуба в истории АПЛ выиграли 4 матча подряд послек двух поражений на старте – «Тоттенхэм» в 2011 году и «Арсенал» в 2018-м.