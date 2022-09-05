Руководить «Спартаком» будет вице-президент «Лукойла» Матыцын, Мележиков сохранит пост гендиректора («Матч ТВ»)

«Лукойл» определился с кандидатурой нового руководителя «Спартака».
По информации «Матч ТВ», президентом клуба, а также, скорее всего, председателем совета директоров будет назначен первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, работающий в компании уже 25 лет.
Отмечается, что он был близок к московской команде при Леониде Федуне, но при этом не высказывался публично на футбольные темы.
Вместе с Матыцыным в «Спартак» придет на одну из руководящих должностей еще один человек из «Лукойла».
Евгений Мележиков останется в клубе в своей должности генерального директора. Коммерческий блок и пресс-службу в «Лукойле» также решили не менять.
22 августа «Лукойл» купил «Спартак» и «Открытие Банк Арену». Леонид Федун, руководивший «Спартаком» с 2004 года, ушел из клуба.