Руководить «Спартаком» будет вице-президент «Лукойла» Матыцын, Мележиков сохранит пост гендиректора («Матч ТВ»)

«Лукойл» определился с кандидатурой нового руководителя «Спартака».

По информации «Матч ТВ», президентом клуба, а также, скорее всего, председателем совета директоров будет назначен первый вице-президент Александр Матыцын, работающий в компании уже 25 лет.

Отмечается, что он был близок к московской команде при Леониде Федуне, но при этом не высказывался публично на футбольные темы.

Вместе с Матыцыным в «Спартак» придет на одну из руководящих должностей еще один человек из «Лукойла».

останется в клубе в своей должности генерального директора. Коммерческий блок и пресс-службу в «Лукойле» также решили не менять.

22 августа «Лукойл» купил «Спартак» и . , руководивший с 2004 года, ушел из клуба.