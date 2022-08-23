Карпин об уходе Федуна из «Спартака»: «Ушел и ушел. Он не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун»

высказался об уходе из «Спартака».

«Никак не могу прокомментировать уход Федуна из «Спартака». Ушел и ушел. Его слова про «сбитого летчика»? ###, вы что, издеваетесь, какая обида может быть у меня? Миллион раз уже все сказано было.

Для меня Федун не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел – дальше-то что? Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с «Лукойлом» для «Спартака». Я ему благодарен, что в «Спартаке» провел столько времени. Это личное.

Согласен ли я, что Федун выиграл меньше трофеев, чем заслуживал? Без понятия», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Напомним, Карпин выступал за «Спартак» как игрок. После завершения карьеры работал в московском клубе при Федуне как гендиректор и как главный тренер.

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