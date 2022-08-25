«Лукойл» рассматривает 3-4 кандидатов на пост гендиректора «Спартака», один – человек из компании

«Лукойл» ищет нового генерального директора для «Спартака».

Компания 22 августа купила 100% акций московского клуба и «Открытие Банк Арену».

Руководители «Лукойла» провели собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на пост генерального директора красно-белых.

Новые владельцы «Спартака» намерены назначить на руководящую должность своего человека. Один из претендентов – человек из «Лукойла», максимально знакомый владельцам «Спартака» кандидат. Вероятно, эти изменения произойдут не раньше сентября.

В начале августа журналист Иван Карпов сообщал, что нынешний гендиректор «Спартака» покинет свой пост.

Покупка «Спартака» – не перекладывание денег из кармана в карман? Что будет с академией? А с самим «Лукойлом»? Главные вопросы по сделке