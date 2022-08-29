Матиа Погба о Поле: «Когда ты знаменит, весь мир с тобой, власти слушают тебя внимательнее. Но это не ставит тебя выше закона, полиция – не твои приспешники!»

Брат Поля Погба прокомментировал обвинения в вымогательстве.

Напомним, выпустил ролик, в котором пообещал опубликовать откровенные подробности, касающиеся Поля, его агента Рафаэлы Пименты, а также форварда и сборной Франции Килиана Мбаппе. Он заявил, что информация наделает много шума.

Позже появилась информация о том, что Матиа, а также друзья детства Поля состоят в преступной группе, вымогавшей у хавбека 13 миллионов евро.

«Надеюсь, вас не обманет попытка манипуляции средств массовой информации и властей. Когда ты знаменит, весь мир с тобой, власти слушают тебя более внимательно. Но это не ставит тебя выше закона, полиция – не твои приспешники!

А, и не так давно мой брат заявил итальянской полиции, что он не знает нашего двоюродного брата, с которым мы выросли, который нанес ему простой визит и ничего не сделал Полю, семья может засвидетельствовать это.

Речь идет об обвинениях в отношении невинного двоюродного брата… Будет ли честен с вами человек, который без причины не ведет себя честно при общении с полицейскими? В любом случае, что касается остального, – ждите, скоро все будет», – написал Матиа.