Абаскаль о проигрыше «Зениту»: «Спартак» потерял три очка. В таких важных играх все решают детали»

Главный тренер «Спартака» дал оценку игре с «Зенитом» (1:2) в Мир .

– Вы сознательно отдали инициативу ?

– «Зенит» – высококлассная команда с качественными футболистами, они играют в стенки на флангах. Мы их прессинговали, забирали подборы после длинных передач.

Мы не могли обороняться в среднем блоке, должны были прессинговать выше, на их половине. Так что да, это было осознанно.

– Как прокомментируете второй гол, что скажете про действия Денисова?

– Мостовой – сильный футболист, быстрый, не первый раз в футбол играет. Денисов способен это преодолеть, у него сильный характер, а ошибки случаются. Давайте не забывать, что он еще очень молод.

Технические ошибки были, в какие-то моменты принимали не те решения, будем над этим работать, чтобы в следующий раз быть лучше.

– Чего сегодня не хватило?

– Первые 15 минут у нас все получалось, в первые 10 минут было 5 хороших подходов.

В матчах такой важности все решают детали, сегодня эти эпизоды решили в пользу «Зенита». Мы потеряли три очка, но должны завтра встать и готовиться к следующим матчам, – передает слова тренера корреспондент .ru Глеб Чернявский.

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