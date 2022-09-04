Абаскаль перед «Зенитом»: «Спартак» будет навязывать свою игру и постарается играть в открытый футбол»

поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 8-м туре Мир .

– Какие выводы были сделаны после 0:4 в матче за Суперкубок России?

– Изменилось то, что стало холоднее. Это самое главное. На самом деле многое поменялось. Тогда была короче подготовка, буквально всего 10 дней. Сейчас мы занимаемся уже 10 недель, и все это очень сильно влияет. Это и подготовка, и эпизоды, и те моменты, вся работа, что мы делаем... В этом самое главное.

– Готов ли «Спартак» играть первым номером против такого «Зенита»?

– Конечно, мы хотим играть первым номером и навязывать свой футбол. Но есть и соперник, который пытается этому противодействовать. Сегодня у нас очень сложный соперник – команда, которая четыре года подряд становится чемпионом в России.

У них очень высококлассные футболисты и много качества, но тем не менее мы будем навязывать свою игру и постараемся играть в открытый футбол, – сказал главный тренер .

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» начнется в 20:00. Промес и Малком в старте. Текстовый онлайн будет