Артета про 1:3 с «МЮ»: «Были отрезки, когда «Арсенал» доминировал. Разочарован поражением»

прокомментировал поражение от (1:3).

«Очень разочарован в связи с поражением, особенно с учетом того, как игра шла 95 минут. У нас было несколько сильных отрезков, когда мы полностью доминировали и контролировали игру.

Мы создавали момент за моментом, но не смогли реализовать их. В любом случае, когда у «МЮ» есть свободное пространство, он может создать тебе проблемы.

У соперника было три больших момента – и они забили трижды. У нас было много моментов, но мы не забили достаточно. В первые 18 минут мы испытывали трудности и не контролировали игру, но после этого все было за нами», – сказал главный тренер .