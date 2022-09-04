Эдерсон об ЛЧ: «Ман Сити» все ближе к победе с каждым годом. У нас есть необходимое мастерство»

Вратарь заявил о стремлении выиграть чемпионов.

«Мы все работаем над достижением этой цели. Мы осознаем величие данного турнира и уровень команд, участвующих в нем. Раз клуб выступает в ЛЧ, значит, он в числе лучших команд Европы. Но победитель может быть лишь один.

Все мы хотим завоевать этот трофей. Мы всегда старались, но пока не сумели этого добиться. Однако с каждым годом мы все ближе и ближе к триумфу.

Для борьбы за трофей нужно продолжать усердно работать и сосредотачиваться на каждом матче. У нас есть необходимое мастерство для того, чтобы завоевать единственную награду, которой еще нет в нашей коллекции», – заявил бразилец.

«Горожане» выступят в группе ЛЧ с «Севильей», дортмундской «Боруссией» и «Копенгагеном».