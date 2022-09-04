«Реал» не жалеет, что не подписал Холанда. В «Мадриде» считают Бензема лучшим форвардом мира

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«Реал» уже ищет игрока, который в будущем сменит Карима Бензема и станет основным форвардом команды.

Минувшим летом мадридский клуб не воспользовался возможностью подписать Эрлинга Холанда, который в итоге перешел в «Манчестер Сити». «Реал» не слишком активно участвовал в борьбе за норвежца, так как рассчитывал на переход форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента. Как отмечается, окружение Холанда тоже не очень активно работало в направлении перехода в «Реал».

Как пишет Marca, в «Реале» не удивлены тому уровню игры, что демонстрирует Холанд после перехода в «Манчестер Сити», но по-прежнему считают, что за «Мадрид» играет лучший форвард мира – Карим Бензема. Как отмечается, в «Реале» не жалеют о том, что Холанд не перешел в клуб.

«Реал» по-прежнему следит за Холандом, но вряд ли будет пытаться подписать его через два года.

Поиск форварда на будущее уже начался. В связи с этим «Мадрид» внимательно следит за 16-летним форвардом Эндриком, который сейчас играет за «Палмейрас».

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