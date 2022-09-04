Холанд об интересе «Баварии»: «Мне стало по-настоящему жаль Левандовского. Это неуважение – не знаю, сколько голов и титулов он дал клубу»

признал, что хотела купить его у «Боруссии».

Об этом нападающий рассказал в документальном фильме «Haaland: The Choice», который выйдет на ViaPlay, заявив, что интерес «Баварии» его удивил.

«Я не знаю, сколько голов и титулов дал «Баварии» Левандовски. Мне стало его по-настоящему жаль. Это неуважение. Но в то же время это стало для него возможностью найти новый вызов», – сказал Холанд о форварде, который минувшим летом перешел в «Барселону».

Об интересе «Баварии» к Эрлингу также высказался , отец и агент форварда.

«Бавария» проявляла интерес, она делала это. Я понимаю, они хотят защитить себя. Холанд не перешел туда, и теперь они говорят, что ничего не было, ведь в их составе уже играл лучший форвард», – сказал Холанд-старший.

В 6 стартовых турах 22-летний форвард забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.