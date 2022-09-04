Призовые в женской Суперлиге Англии в 440 раз меньше, чем в АПЛ. Члены правительства попросили претендентов на пост премьера побороть «гендерное неравенство»

Члены британского парламента выступили за увеличение призовых в женском футболе.

Представительницы теневого кабинета официальной оппозиции направили письма двум претендентам на должность премьер-министра государства – Лиз Трасс и Риши Сунаку. Они призвали решить проблему «зияющего гендерного неравенства» перед началом нового сезона Суперлиги.

Как передает The Telegraph, победительницы турнира получат в 440 раз меньше денег в качестве призовых, чем чемпионы .

Также в письме содержится призыв обеспечить равный доступ к футболу для школьниц.

Аннелиз Додс, одна из составительниц обращения, отметила: «Некоторые различия в призовых по-настоящему бросаются в глаза, и это посылает негативный сигнал о том, что женский спорт ценится гораздо меньше. Это означает, что некоторых женщин, способных сделать хорошую карьеру, отпугнет финансовая сторона».

Женская сборная Англии написала кандидатам в премьер-министры Великобритании открытое письмо с просьбой предоставить доступ к футболу всем школьницам