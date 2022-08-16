Число болельщиков женского футбола в Европе вырастет со 144 млн до 328 млн по прогнозу УЕФА. Коммерческая ценность вида спорта может увеличиться со 116 млн евро до 686 млн

выпустил отчет о высоком коммерческом потенциале женского футбола.

В отчете «Бизнес-кейс женского футбола» отмечается, что женский Евро-2022, а также новый формат женской чемпионов продемонстрировали популярность и потенциал женского футбола.

Союз отмечает, что в настоящее время у женского футбола насчитывается 144 млн болельщиков в Европе. По прогнозу УЕФА, к 2033 году это число может вырасти до 328 млн.

Нынешняя коммерческая ценность европейского женского футбола оценена УЕФА в 116 млн евро. По базовому сценарию прогноза, к 2033 году этот показатель увеличится до 552 млн, по оптимистичному – до 686 млн.

Общую стоимость медиа-прав в европейском женском футболе УЕФА оценил в 35 млн евро, потенциал роста к 2033 году – 256 млн.

Ученые высчитали идеальные правила женского футбола: матч – 70 минут, ворота и мяч – меньше. Их обвинили в сексизме