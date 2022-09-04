Анчелотти о Бензема: «Неправда, что в «Реале» некем его заменить. Есть Мариано, Азар и даже Модрич – хотя это сработало не лучшим образом»

рассказал, кто способен в «Реале» заменить в центре нападения.

«Неправда, что Бензема некем подменить. У нас много игроков: , , , иногда Асенсио или даже Модрич, хотя это сработало не лучшим образом.

Прибивать Карима мы не будем. Когда он будет играть каждые три дня, ему может потребоваться отдых. Однако сейчас, при одной игре в неделю, у него все в порядке.

В игре с в завершении у него не все получалось, но это не из-за физического состояния», – сказал главный тренер .