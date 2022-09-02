Карло Анчелотти: «Если Модрич, Кроос, Бензема и Начо захотят остаться, то будут в «Реале» до конца карьеры»

подтвердил, что «Реал» готов продлить контракты с лидерами команды.

«Будущее клуба и таких игроков, как Модрич, Кроос, Бензема или Начо, понятно. Если они захотят остаться, то будут в «Реале» до конца карьеры. На это нацелены и они, и клуб. У нас много игроков с истекающими контрактами. Это случилось из-за того, что клуб следит за своим экономическим состоянием. А игроки не хотят рисковать будущим. Но для наших ветеранов все довольно понятно.

У каждого игрока – свое мнение. Можно играть постоянно в команде, которая не борется за все трофеи, как «Реал», или выходить на поле реже, но быть важным игроком.

Степень важности игрока оценивается не количеством мачтей, а типом игр, в которых он участвует. Все игроки «Реала» мотивированы. Решающую роль сыграют футболисты, которые выходили на поле реже. Большой частью успеха в прошлом сезоне были те игроки, которые не выходили в старте на каждый матч», – сказал тренер .