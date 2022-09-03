Карло Анчелотти: «С «Бетисом» было сложно, не хватало финального паса. При 2:1 не надо выпускать Азара и Асенсио»

прокомментировал победу «Реала» над «Бетисом» (2:1).

Мадридский клуб начал сезон в с четырех побед.

– Мы хорошо стартовали в сезоне. Это была сложная игра. У нас возникли трудности с возвращением мяча, потому что хорошо играет сзади. С мячом мы действовали нормально: вертикально, с хорошими комбинациями...

Нам не хватало финального паса, но мы создавали много моментов. Матч выдался крайне непростым, потому что «Бетис» играет в очень хороший футбол.

– Будет ли трудно получать Асенсио и Азару игровую практику?

– На этот вопрос трудно ответить. Я знаю, что могу на них рассчитывать. Для меня этого достаточно. Не знаю, сколько минут они проведут. У каждой игры своя история.

Замены были сделаны для того, чтобы придать энергии полузащите, я поставил Рюдигера, чтобы он помогал при розыгрыше мяча. Не нужно выпускать Азара и Асенсио, когда ты ведешь со счетом 2:1, – сказал главный тренер .