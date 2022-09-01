Роналду начнет в запасе 3-й матч «МЮ» подряд. У него всего 1 выход в старте в 5 играх

начнет на скамейке запасных матч против «Лестера».

Нападающий не попал в стартовый состав третью игру подряд.

В общей сложности у 37-летнего форварда всего один выход в старте в пяти матчах этого сезона – против «Брентфорда» во 2-м туре (0:4) он отыграл все 90 минут. Во всех остальных матчах Криштиану выходил на замену во втором тайме. У него нет результативных действий в этом сезоне.

Также в запасе «МЮ» игру начнет новичок .

Состав «МЮ»: Де Хеа, Лисандро, Варан, Далот, Маласиа, Фернандеш, Эриксен, Мактомини, Рэшфорд, Санчо, Эланга.

Матч – «МЮ» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.