Роналду начнет в запасе 3-й матч «МЮ» подряд. У него всего 1 выход в старте в 5 играх

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лестер Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Криштиану Роналду начнет на скамейке запасных матч АПЛ против «Лестера».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в стартовый состав третью игру подряд.

В общей сложности у 37-летнего форварда всего один выход в старте в пяти матчах этого сезона – против «Брентфорда» во 2-м туре (0:4) он отыграл все 90 минут. Во всех остальных матчах Криштиану выходил на замену во втором тайме. У него нет результативных действий в этом сезоне.

Также в запасе «МЮ» игру начнет новичок Каземиро.

Состав «МЮ»: Де Хеа, Лисандро, Варан, Далот, Маласиа, Фернандеш, Эриксен, Мактомини, Рэшфорд, Санчо, Эланга.

Матч «Лестер» – «МЮ» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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