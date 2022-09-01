Эрик тен Хаг: «Роналду рад остаться в «МЮ», иначе его бы с нами не было. Он великий игрок и впишется в любую систему»

Главный тренер Эрик тен Хаг рассказал о будущем .

«Мы несколько раз с ним разговаривали. Мы на одной волне. Он рад остаться, иначе его бы с нами не было.

Мы с самого начала говорили, что планируем совместное будущее. Мы довольны им, он рад быть здесь, мы хотим вместе добиться успеха в этом сезоне.

Роналду впишется в нашу игру, потому что... Мне даже и объяснять незачем. Он великий игрок с прекрасными навыками. Он впишется в любую систему. Мы на одной волне, и он знает, каковы требования», – сказал тен Хаг.