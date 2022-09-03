Клопп после 0:0 с «Эвертоном»: «Кажется, «Ливерпуль» потерял два очка. Шесть игр и девять очков – это не совсем мечта»

прокомментировал ничью с «Эвертоном» (0:0) в .

«После матча в среду было действительно тяжело. Такие матчи редко нравятся тем, кто любит самый красивый футбол, потому что обеим командам приходится сражаться как сумасшедшим. Супернапряженно.

Мы создали много моментов, и кажется, что мы потеряли два очка, особенно учитывая, когда мы забили решающий гол «Ньюкаслу». Лучшие моменты возникли после контратак.

Нашу нынешнюю ситуацию не назовешь мечтой. Здорово, что игроки возвращаются после травм, но мы должны убедиться, что используем их правильно.

Это не тот старт, которого мы хотели. Шесть игр и девять очков – это не совсем мечта, но это те очки, которые у нас есть, так что давайте двигаться дальше. Если мы переживем эти моменты, у нас будет шанс создать моменты получше в будущем», – сказал немецкий тренер.