Норманн может перейти в «Динамо» или «Локомотив», если трансфера в «Андерлехт» не будет («СЭ»)

Полузащитник Матиас Норманн может остаться в Мир .

По сведениям «Спорт-Экспресса», норвежец хочет выступать в Западной Европе, но если достичь соглашения с не удастся, то возможен его переход в или московское .

Ранее 26-летний футболист был близок к трансферу в «Лечче», однако из-за проблем с регистрацией сделка сорвалась.

Прошлый сезон Норманн провел в АПЛ и за 23 матча в составе «Норвича» отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.