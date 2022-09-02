Данни о Fan ID: «Логично, что каждый человек на трибунах должен быть опознан при необходимости. В Португалии была та же история»

прокомментировал введение Fan ID в российском футболе.

«В Португалии была та же самая история – каждого болельщика обязали иметь идентификационный номер.

Это можно понять: если что-то происходит на стадионе, то клуб платит большой штраф. Логично, что каждый человек на трибунах должен быть при необходимости опознан.

Но пустые трибуны – это ненормально. Нужно искать компромисс с клубами и болельщиками», – сказал бывший капитан .

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)