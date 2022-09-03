Черников о «Краснодаре»: «У нас очень хорошая команда. Будем нагнетать ужас»

высказался о старте «Краснодара» в сезоне Мир .

После 7 туров «быки» занимают в таблице 4-е место.

— Довольны стартом команды в нынешнем сезоне?

— Конечно, мы боремся за все титулы во всех турнирах, которые есть. Каждая игра для нас — как отдельный финал.

— Можно сказать, что игры [с «Сочи» и ЦСКА] определят, может ли «Краснодар» в этом сезоне бороться за самые высокие места?

— Сейчас будут такие матчи, в которых сыграем с командами, находящимися наверху, как и мы. Поэтому это очень важные игры в плане психологии, ментальности. Посмотрим, на что мы способны.

— За счет чего ваша команда так стабильно набирает очки при всех весенних потерях?

— Думаю, мы стали одним целым. Сплоченность, командная химия. Мы на одной волне с тренерским штабом. Плюс во второй части прошлого сезона у нас полностью обновилась команда. И тот костяк, который был, сохранился. Поэтому сейчас на поле чувствуем друг друга еще лучше.

Мы все понимали, что тот весенний отрезок прошлого сезона выдали, не буду лукавить, на эмоциях. Где-то было на нашей стороне везение. Понимали, что в этом сезоне будет тяжелее.

Первые два тура сложились для «Краснодара» не очень, не так, как мы хотели. Но мы верили и продолжаем верить в наш успех. У нас очень хорошая команда, и мы будем нагнетать ужас (смеется). Стараться по крайней мере, – сказал хавбек .