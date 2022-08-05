Фоменко о карточках Черникова: «Его отец – спецназовец, служил в горячих точках. Может, туда корни уходят»

высказался о том, что из «Краснодара» часто получает карточки.

«Саша — парень порядочный и воспитанный. Но на поле и вне его он словно два разных человека. Перейра в «Краснодаре» был таким же. Мухи не обидит, сонный, но в игре не узнать. Получал удаления за прыжки и прочую несуразицу. Панацеи от этого нет. То ли генетическое, то ли психологическое.

У Черникова отец серьезный, жесткий человек. Военный, спецназовец, служил в горячих точках. Может, туда корни уходят. Или в воспитание. Сашка не любит проигрывать даже в микродуэлях. Черта характера, заложенная с детства.

Возможно, с возрастом пройдет, если работать над собой. Появится спокойствие, юношеского максимализма поубавится. Сейчас Черников – лидер для молодежи, подсознательно пытается соответствовать, а эмоции мешают. И соперники мотают на ус, могут умышленно спровоцировать», — сказал экс-тренер .

Черников – русский Серхио Рамос. Никто в Европе не получает карточки так часто