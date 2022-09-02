высказался о переходе Пьера-Эмерика Обамеянга в .

«Надеюсь, он сможет показывать хороший футбол. Мы знаем, какого игрока получили. Он хотел вернуться в Премьер-лигу, и мы счастливы, что смогли осуществить его трансфер. Он дает голы, скорость и хороший уровень работы, так что он многое может дать команде.

В данный момент он не может тренироваться. Мы должны подготовить ему маску, которая защитит его челюсть. Со следующей недели он сможет тренироваться», – сказал тренер «Челси».

Также Тухель прокомментировал информацию о том, что Обамеянг нарушал дисциплину в «Арсенале».

«Ничего серьезного не было. У него были проблемы в свое время, но он не пропустил ни одного командного собрания [когда они работали вместе в «Боруссии»]. Иногда ему было сложно приехать за час до тренировки, и он приезжал за 59 или 58 минут до нее.

Он всегда был настроен позитивно. Обамеянг не пропустил ни одной тренировки. Он всегда был счастлив и находился в хорошем расположении духа. Он положительно влияет на команду. Таким я помню Аубу. Этого мы от него и ждем.

Ауба всегда рад новым вызовам. Взяв 9-й номер в «Челси», он хочет показать Лондону, что он лучше, чем о нем думают.

Я знаю, что это очень сконцентрированный человек с открытым сердцем, который рад проводить на поле каждый день. Он готов к вызову. Пьер рад выходить на поле и забивать голы», – сказал Тухель.

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