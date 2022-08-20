Соболев шипами попал в лицо Шунину в матче «Спартака» с «Динамо». Судья не стал его наказывать

Вратарь «Динамо» Антон Шунин получил удар ногой в голову во время игры со «Спартаком».
На 55-й минуте форвард красно-белых Александр Соболев, оказавшись у ворот соперника, попытался первым касанием перебросить голкипера, бросившегося под мяч, но попал тому шипами в левую часть лица.
Игра возобновилась на 57-й минуте после оказания Шунину медицинской помощи. Главный судья Павел Кукуян не стал показывать Соболеву карточку.
Видеотрансляция матча «Динамо» – «Спартак». 1:0 – Тюкавин открыл счет. Текстовый онлайн есть