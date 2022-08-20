Соболев шипами попал в лицо Шунину в матче «Спартака» с «Динамо». Судья не стал его наказывать

Вратарь «Динамо» получил удар ногой в голову во время игры со «Спартаком».

На 55-й минуте форвард красно-белых , оказавшись у ворот соперника, попытался первым касанием перебросить голкипера, бросившегося под мяч, но попал тому шипами в левую часть лица.

Игра возобновилась на 57-й минуте после оказания Шунину медицинской помощи. Главный судья не стал показывать Соболеву карточку.

Видеотрансляция матча «Динамо» – «Спартак». 1:0 – Тюкавин открыл счет. Текстовый онлайн есть