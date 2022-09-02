«Реал» хочет продлить контракт с Модричем до лета 2024-го. Позиция игрока пока неизвестна

«Реал» хочет продлить контракт с , которому через неделю исполнится 37 лет.

По данным Marca, мадридский клуб был бы рад подписать с хавбеком соглашение сроком еще на один сезон.

Позиция Модрича по этому вопросу пока неизвестна. Она во многом будет зависеть от того, как для «Реала» будет складываться сезон. На решение Луки повлияют уровень его игры, результаты команды, а также наличие или отсутствие травм.

Контракт хорвата с действовал до этого лета, но в начале июня соглашение было продлено еще на один сезон.

В этом сезоне Модрич забил гол и отдал результативный пас в трех матчах за «Реал». Его статистику можно найти здесь.