Лука Модрич: «Жаль, что Каземиро уходит. Он был ключевым игроком «Реала»

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига Лука Модрич Балаидос Каземиро Футбол

Лука Модрич подвел итоги матча с «Сельтой» (4:1).

– Вторая победа в сезоне против очень сложного соперника.

Очень важная победа на поле, где нам всегда приходится непросто, ведь они любят усложнить нам жизнь. Сегодня мы провели отличный матч и невероятный второй тайм. Нам повезло взять три важных очка.

– Вам аплодировали на «Балаидосе». Что вы чувствуете, когда вам аплодируют на поле соперника?

– Это очень приятно. Меня радует, когда люди признают твою работу. И я могу только поблагодарить их.

– Первая игра без Каземиро...

– Очень жаль Каземиро, с ним мы вошли в историю, он был ключевым игроком. Нам будет очень не хватать его как человека и футболиста. Мне грустно, что он уходит. Но что ж, это часть футбола, и мы должны продолжать жить без него, – сказал полузащитник «Реала».

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