Лука Модрич: «Жаль, что Каземиро уходит. Он был ключевым игроком «Реала»

Лука Модрич подвел итоги матча с «Сельтой» (4:1).
– Вторая победа в сезоне против очень сложного соперника.
Очень важная победа на поле, где нам всегда приходится непросто, ведь они любят усложнить нам жизнь. Сегодня мы провели отличный матч и невероятный второй тайм. Нам повезло взять три важных очка.
– Вам аплодировали на «Балаидосе». Что вы чувствуете, когда вам аплодируют на поле соперника?
– Это очень приятно. Меня радует, когда люди признают твою работу. И я могу только поблагодарить их.
– Первая игра без Каземиро...
– Очень жаль Каземиро, с ним мы вошли в историю, он был ключевым игроком. Нам будет очень не хватать его как человека и футболиста. Мне грустно, что он уходит. Но что ж, это часть футбола, и мы должны продолжать жить без него, – сказал полузащитник «Реала».