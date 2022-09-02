Урунов согласился на снижение компенсации более чем в 2 раза за расторжение контракта со «Спартаком»

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Остон Урунов пошел на уступки «Спартаку» в вопросе компенсации за расторжение контракта.

Сегодня московский клуб расторг договор с 21-летним футболистом по соглашению сторон.

Контракт был рассчитан до 2025 года. Хавбек изначально требовал в качестве компенсации всю зарплату, которая причиталась ему по контракту, однако в итоге запрашиваемая сумма была снижена более чем в два раза.

Урунов провел за «Спартак» 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу».

Напомним, «Спартак» подписал Остона после перехода гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова на аналогичный пост в московский клуб.

Статистику полузащитника можно изучить здесь.

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