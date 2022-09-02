Урунов согласился на снижение компенсации более чем в 2 раза за расторжение контракта со «Спартаком»

пошел на уступки в вопросе компенсации за расторжение контракта.

Сегодня московский клуб расторг договор с 21-летним футболистом по соглашению сторон.

Контракт был рассчитан до 2025 года. Хавбек изначально требовал в качестве компенсации всю зарплату, которая причиталась ему по контракту, однако в итоге запрашиваемая сумма была снижена более чем в два раза.

Урунов провел за «Спартак» 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу».

Напомним, «Спартак» подписал Остона после перехода гендиректора «Уфы» на аналогичный пост в московский клуб.

Статистику полузащитника можно изучить здесь.