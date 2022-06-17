«Сказал Газизову: «Хватит, я устал от Урунова. С этим игроком надо что-то делать». Стукалов об Остоне

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил работу хавбека Остона Урунова.
– С Уруновым намучились в этом сезоне?
– Если объективно, то до Нового года – да. Но, я думаю, сейчас он на правильном пути.
– Испытание медными трубами не прошел?
– Думаю, да. Произошел резкий перепад в его финансовом состоянии. У меня такого не было в жизни, у тебя, скорее всего, тоже. Мы это не проходили, нам сложно это понять. Может, те, у кого есть такой опыт, проще бы нашли к нему ключик.
Мы пытались искать подход, потому что видели, что он нужен команде. Но до Нового года не получалось. Был период, когда я сказал Газизову: «Все, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать».
– Часто с ним общались?
– Почти каждый день. Мы со штабом дергали за разные ниточки. Вплоть до того, что показывали ему нарезки: каким он был, когда только пришел в «Уфу», и какой он сейчас. Но все в основном крылось в его травмах.
У него рвались задние – то одна, то вторая. Потому что надо следить за собой. У него очень сильные мышцы. И специфика такая, что один [из немногих] в РПЛ, кто способен делать очень много спринтов за игру.
– Вы не пробовали действовать жестче с ним? Газизов на это сказал, что времена не те.
– Правильно. Сейчас игроки другие, на любой момент обижаются. Тренер и любой специалист из штаба должен четко понимать, что говорить футболистам. Это сложный момент.
– Урунов махал головой, говорил, что все понял. А потом шел в кафе?
– Дело не в кафе, а в подготовке. Ему надо помимо тренировок еще отдельно работать. С Уруновым по реабилитации много занимался Артур Каримов, он большое дело сделал. Но ему нужно и дальше работать до и после тренировок.
– Урунов это саботировал?
– Нет, такого не было. Наш штаб такого никому не позволяет. Слово тренера – закон, – заявил Стукалов.
Со статистикой выступлений Урунова, арендованного у «Спартака», можно ознакомиться здесь.