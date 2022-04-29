«Уфа» не хочет выкупать Урунова у «Спартака», несмотря на договоренность. Одна из причин – суд Газизова с красно-белыми (Metaratings)

может вернуться в «Спартак» после аренды в «Уфе».

Перед заключением арендного соглашения клубы устно договорились, что по окончании сезона уфимцы выкупят контракт узбекского хавбека.

Однако на данный момент руководство «Уфы» не планирует этого делать, утверждает Metaratings.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Уфы» сомневается в необходимости выкупа футболиста, который не впечатлил его своей игрой.

Кроме того, причиной нежелания «Уфы» выкупать 21-летнего игрока является ситуация с судебными спорами между «Спартаком» и бывшим генеральным директором клуба , вернувшимся в «Уфу».

Если Урунов вернется в «Спартак», московский клуб постарается продать его.

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