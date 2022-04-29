«Уфа» не хочет выкупать Урунова у «Спартака», несмотря на договоренность. Одна из причин – суд Газизова с красно-белыми (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Шамиль Газизов Остон Урунов Алексей Стукалов Футбол

Остон Урунов может вернуться в «Спартак» после аренды в «Уфе».

Перед заключением арендного соглашения клубы устно договорились, что по окончании сезона уфимцы выкупят контракт узбекского хавбека.

Однако на данный момент руководство «Уфы» не планирует этого делать, утверждает Metaratings.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов сомневается в необходимости выкупа футболиста, который не впечатлил его своей игрой.

Кроме того, причиной нежелания «Уфы» выкупать 21-летнего игрока является ситуация с судебными спорами между «Спартаком» и бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, вернувшимся в «Уфу».

Если Урунов вернется в «Спартак», московский клуб постарается продать его.

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