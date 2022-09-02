Игрок «Твери» Закиров дисквалифицирован на 2 матча. Он сказал судье после вылета от «Амкала»: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц»

Хавбек «Твери» дисквалифицирован за оскорбление судьи.

После вылета из Фонбет Кубка России от «Амкала» (0:1) в 1/128 финала полузащитник подошел к судье и сказал: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц».

По решению КДК РФС 23-летний футболист наказан 2-матчевой дисквалификацией в Кубке.

Закиров извинился перед рефери за свои высказывания, позвонив ему после игры.

«У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц». Игрок «Твери» наехал на судью после поражения от «Амкала»