Игрок «Твери» извинился перед судьей матча с «Амкалом». После игры он сказал арбитру: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц»

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Игрок «Твери» Камиль Закиров, оскорбивший судью после матча Фонбет Кубка России, извинился перед ним.

После вылета из Кубка от «Амкала» (0:1) в 1/128 финала полузащитник подошел к судье Владимиру Сельдякову и сказал: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц».

«Я позвонил судье буквально через пару часов, принес свои извинения – он их принял. Хочу еще раз извиниться – очень некрасивый поступок с моей стороны. Нет никаких оправданий. Это было сказано на эмоциях.

Что касается вынесения данного эпизода на КДК, то тут без комментариев. Я понимаю, что сделал неправильно и поступил некрасиво. Это было на эмоциях, так как было стыдно проигрывать. Скорее всего, это все было от бессилия, потому что мы проиграли. Считаю, что «Амкал» заслуженно выиграл», – сказал Закиров.

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